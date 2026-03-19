Мартинс не стал сравнивать работу в «Спартаке» при Станковиче и Карседо

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в разговоре с «СЭ» не стал сравнивать бывшего главного тренера команды Деяна Станковича с Хуаном Карлосом Карседо.

— Здесь нечего сравнивать. У нас сейчас новый тренер. Нам нужно адаптироваться к его видению игры. Мы понимаем, чего он хочет, какая у него философия. Все рады работе с Хуаном.

— Константин Генич в интервью «СЭ» говорил, что «Спартак» выходит на матчи, как на войну, потому что Карседо заряжает каждого футболиста персонально. Чувствуете эту связь с тренером?

— Конечно. Каждый из нас чувствует себя хорошо, Хуан Карлос мотивирует нас: неважно, играешь ты в старте или сидишь на скамейке. Он передает каждому свою энергию, заряжает на то, чтобы ты отдавался на 100 процентов игре. Пока все хорошо. Надеюсь, все так же и продолжится.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».

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