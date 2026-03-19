«Спартак» поздравил Максименко с 28-летием

Пресс-служба «Спартака» 19 марта опубликовала поздравление с 28-летием своего вратаря Александра Максименко.

«Сегодня нашему вице-капитану исполнилось 28 лет. Cо «Спартаком» воспитанник Академии выигрывал Кубок России и становился обладателем медалей чемпионата страны. Поздравляем с праздником и желаем новых успехов с родной командой!» — говорится в сообщении.

Максименко играет за главную команду с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 голкипер в 23 матчах пропустил 35 голов, в шести встречах сыграл на ноль.

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