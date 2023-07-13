Семак — об уходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: «Думаю, структура не изменится»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время пресс-конференции рассказал об ожиданиях от матча OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА.
— Что думаете о ЦСКА?
— У ЦСКА выстроенная структура, все сыгранны, и каждый футболист знает, что от него требуется. Конечно, такие игроки, как Медина, прибавляют качества командной игре, но, думаю, структура не изменится. Команда стала второй в прошлом сезоне, будет встреча двух первых мест.
— У ЦСКА не лучшие результаты в межсезонье. Как вы к ним относитесь?
— Товарищеские матчи не относятся к официальным матчам, в субботу будет другая игра.
— Вы согласны, что вы легенда ЦСКА? Какого приема ждете в Казани?
— Хорошего приема. Я со многими болельщиками ЦСКА до сих пор дружу. И с Евгением Ленноровичем в хороших отношениях. Думаю, будет матч в хорошей атмосфере при полном стадионе.
Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.
Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в понедельник, 10 июля. 26-летний парагваец заключил контракт с новым клубом до конца июня 2026 года.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|20:00
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Сочи – Балтика
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