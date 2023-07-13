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Сегодня, 11:30

Семак — об уходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: «Думаю, структура не изменится»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время пресс-конференции рассказал об ожиданиях от матча OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА.

— Что думаете о ЦСКА?

— У ЦСКА выстроенная структура, все сыгранны, и каждый футболист знает, что от него требуется. Конечно, такие игроки, как Медина, прибавляют качества командной игре, но, думаю, структура не изменится. Команда стала второй в прошлом сезоне, будет встреча двух первых мест.

— У ЦСКА не лучшие результаты в межсезонье. Как вы к ним относитесь?

— Товарищеские матчи не относятся к официальным матчам, в субботу будет другая игра.

— Вы согласны, что вы легенда ЦСКА? Какого приема ждете в Казани?

— Хорошего приема. Я со многими болельщиками ЦСКА до сих пор дружу. И с Евгением Ленноровичем в хороших отношениях. Думаю, будет матч в хорошей атмосфере при полном стадионе.

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в понедельник, 10 июля. 26-летний парагваец заключил контракт с новым клубом до конца июня 2026 года.

Сергей Семак
Хесус Медина
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
22.07 17:30
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 - : -
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 - : -
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