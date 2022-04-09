Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги после победы над «Ахматом» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

«Как и предполагалось, с «Ахматом» всегда тяжело играть на выезде, и эта игра не была исключением. Начали, как и в последних играх: первый тайм у нас не очень получался, но хорошо, что забили до перерыва, чуть-чуть развязали руки сами себе. И во втором тайме было, конечно же, тяжело, но уже играли где-то, может быть, по счету. Моментами играли лучше, чем в первом тайме. Главное, что выиграли, очень важная победа. Все игры, которые идут впереди, очень важные, потому что финишная прямая, и каждое очко будет даваться очень нелегко. Хорошо, что выиграли. Дай Бог, чтобы впереди нас ждали матчи, которые в итоге нас тоже порадуют победами», — цитирует Чистякова пресс-служба «Зенита».

После 24 туров петербургский клуб набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте идет «Динамо», у которого 49 очков.

В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Уралом» 16 апреля.