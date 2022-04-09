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«Во втором тайме было тяжело, но уже играли где-то по счету». Чистяков — о победе над «Ахматом»

Чистяков рассказал, что во втором тайме «Зенит» играл по счету
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги после победы над «Ахматом» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

«Как и предполагалось, с «Ахматом» всегда тяжело играть на выезде, и эта игра не была исключением. Начали, как и в последних играх: первый тайм у нас не очень получался, но хорошо, что забили до перерыва, чуть-чуть развязали руки сами себе. И во втором тайме было, конечно же, тяжело, но уже играли где-то, может быть, по счету. Моментами играли лучше, чем в первом тайме. Главное, что выиграли, очень важная победа. Все игры, которые идут впереди, очень важные, потому что финишная прямая, и каждое очко будет даваться очень нелегко. Хорошо, что выиграли. Дай Бог, чтобы впереди нас ждали матчи, которые в итоге нас тоже порадуют победами», — цитирует Чистякова пресс-служба «Зенита».

После 24 туров петербургский клуб набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте идет «Динамо», у которого 49 очков.

В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Уралом» 16 апреля.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-09-dmitriy-chistyakov-glavnoe-chto-sygrali-szadi-na-nol-i-pobedili.htm

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
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