Юри Алберто: «Огромное спасибо Андрею Мостовому за его передачу»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто прокомментировал результат матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0). В этой встрече бразилец стал автором победного гола.

— Благодарен Богу за то, что смог сегодня еще раз отличиться. Спасибо огромное всей команде, которая проявила характер и с первой до последней минуты сыграла как единое целое. Это мой первый гол за пределами Петербурга, я этому очень рад. Что касается цели по количеству забитых мячей, то, поскольку я пришел только в середине сезона, поставлю перед собой задачу принять как можно большее участие в голах, результативных действиях команды и помочь ей стать чемпионом.

— На этот раз вы не стали чистить бутсы ассистенту, а устроили танец. Почему произошла такая замена?

— Огромное спасибо Андрею Мостовому за его передачу. Пусть я не отблагодарил его так, как делал это раньше, но говорю ему огромное спасибо за то, что он стал одним из моих ассистентов. По поводу танца — когда мы праздновали гол и обнимались, Клаудиньо все подначивал и предлагал, потому что это была одна из наших целей — так отпраздновать совместный гол. Сегодня — получилось, исполнили танец.

— Знали ли вы, что «Зенит» семь лет не побеждал в Грозном в чемпионате?

— Да, Виллиам де Оливейра сказал мне, что в Грозном сложная серия матчей и очень много лет «Зенит» не мог победить. Конечно же, это повышает цену этой победы. Я прекрасно понимаю, почему здесь так сложно играть, — и команда играет очень плотно, и поле очень сложное. Рад, что сумели наконец-то победить.

— Вы уже два месяца в Петербурге, это достаточное время, чтобы начать что-то говорить по-русски. Чем похвастаетесь?

— Это были два отличных месяца. Я знаю совсем немного — слова приветствия, вежливости, благодарности. В Петербурге вся моя семья счастлива.