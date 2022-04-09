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Сегодня, 23:15

Юри Алберто: «Огромное спасибо Андрею Мостовому за его передачу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Юри Алберто прокомментировал результат матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0). В этой встрече бразилец стал автором победного гола.

— Благодарен Богу за то, что смог сегодня еще раз отличиться. Спасибо огромное всей команде, которая проявила характер и с первой до последней минуты сыграла как единое целое. Это мой первый гол за пределами Петербурга, я этому очень рад. Что касается цели по количеству забитых мячей, то, поскольку я пришел только в середине сезона, поставлю перед собой задачу принять как можно большее участие в голах, результативных действиях команды и помочь ей стать чемпионом.

— На этот раз вы не стали чистить бутсы ассистенту, а устроили танец. Почему произошла такая замена?

— Огромное спасибо Андрею Мостовому за его передачу. Пусть я не отблагодарил его так, как делал это раньше, но говорю ему огромное спасибо за то, что он стал одним из моих ассистентов. По поводу танца — когда мы праздновали гол и обнимались, Клаудиньо все подначивал и предлагал, потому что это была одна из наших целей — так отпраздновать совместный гол. Сегодня — получилось, исполнили танец.

— Знали ли вы, что «Зенит» семь лет не побеждал в Грозном в чемпионате?

— Да, Виллиам де Оливейра сказал мне, что в Грозном сложная серия матчей и очень много лет «Зенит» не мог победить. Конечно же, это повышает цену этой победы. Я прекрасно понимаю, почему здесь так сложно играть, — и команда играет очень плотно, и поле очень сложное. Рад, что сумели наконец-то победить.

— Вы уже два месяца в Петербурге, это достаточное время, чтобы начать что-то говорить по-русски. Чем похвастаетесь?

— Это были два отличных месяца. Я знаю совсем немного — слова приветствия, вежливости, благодарности. В Петербурге вся моя семья счастлива.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:2
Зенит
Голы
Юри Алберто, 39 (0:1), Ерохин, 90 (0:2)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Семенов Быстров Бериша (Коновалов, 63) Швец (Себай, 73) Трошечкин Уткин Харин (Умаев, 86) Тимофеев (Карапузов, 63)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос (Адамов, 86) Клаудиньо Кузяев Мостовой (Алип, 63) Юри Алберто (Сутормин, 86) Малком (Ерохин, 86) Дзюба (Оздоев, 73)
Предупреждения
Швец 36’, Уткин 38’, Бериша 45+1’, Богосавац 49’, Семенов 74’, Себай 88’  -  Барриос 50’, Юри Алберто 85’, Кузяев 90+5’
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Кобзев (Москва)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-09-yuri-alberto-ogromnoe-spasibo-andreyu-mostovomu-za-ego-peredachu.htm

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
ФК Ахмат
ФК Зенит
Юри Алберто
1
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2
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
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8
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9
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15
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