Губерниев предложил свою помощь Юрану и «Химкам»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Химок» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ над ЦСКА и предложил команде Сергея Юрана свою помощь.

«Я являюсь одним из самых известных людей Химок. Мне очень симпатизирует этот район, а также местная команда. Я восхищаюсь работой Сергея Юрана в «Химках». Сегодняшний матч против ЦСКА произвел на меня шикарное впечатление. Считаю, что если за клуб играет сын главного тренера и сын главного акционера клуба, то и Дмитрий Губерниев необходим этой команде! Когда химчане будут громить «Спартак» со счетом 6:0, я буду готов выйти на замену в роли центрфорварда, либо встать в ворота. У меня с детства отлично получается стоять на ленточке. Я еще ярк и молод — мне всего 47 лет, почему бы и нет? Уверен, что могу быть полезен команде Сергея Юрана! Непробиваемый вратарь или мощный голеадор никогда не бывает лишним в клубе», — сказал Губерниев «СЭ».

«Химки», обыграв ЦСКА, поднялись на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в 24 матчах. Армейцы идут на третьем месте с 43 очками в 24 играх.