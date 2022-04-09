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Сегодня, 22:50

Губерниев предложил свою помощь Юрану и «Химкам»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Химок» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ над ЦСКА и предложил команде Сергея Юрана свою помощь.

«Я являюсь одним из самых известных людей Химок. Мне очень симпатизирует этот район, а также местная команда. Я восхищаюсь работой Сергея Юрана в «Химках». Сегодняшний матч против ЦСКА произвел на меня шикарное впечатление. Считаю, что если за клуб играет сын главного тренера и сын главного акционера клуба, то и Дмитрий Губерниев необходим этой команде! Когда химчане будут громить «Спартак» со счетом 6:0, я буду готов выйти на замену в роли центрфорварда, либо встать в ворота. У меня с детства отлично получается стоять на ленточке. Я еще ярк и молод — мне всего 47 лет, почему бы и нет? Уверен, что могу быть полезен команде Сергея Юрана! Непробиваемый вратарь или мощный голеадор никогда не бывает лишним в клубе», — сказал Губерниев «СЭ».

«Химки», обыграв ЦСКА, поднялись на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в 24 матчах. Армейцы идут на третьем месте с 43 очками в 24 играх.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
ФК Химки
Дмитрий Губерниев
14
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
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Краснодар

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