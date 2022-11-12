Ловрен — о Чистякове: «Возможно, это было однодневное недопонимание. Сейчас он вернулся к нам. Он этого заслуживает»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал ситуацию с партнером по команде Дмитрием Чистяковым.

— Как вы поняли ситуацию с Чистяковым?

— Возможно, это было однодневное недопонимание. Сейчас он вернулся к нам. Он этого заслуживает.

— Считаете ли вы, что это несправедливо?

— Жизнь такая штука, иногда несправедливая, иногда справедливая. Но, как я уже сказал, это недопонимание. Сейчас все хорошо. Мы снова побеждаем. Иногда такие вещи происходят. Теперь мы можем сконцентрироваться на второй части сезона.

— Чистяков сильный защитник?

— Конечно. Ментально он очень силен. Он очень хорошо тренировался, несмотря на то что происходило.

— Вы как опытный защитник поддержали его и сказали, как вести себя в такой ситуации?

— Да. Но это останется между нами. Я сразу написал ему сообщение. Он знает, что может всегда положиться на меня. Мы команда. Когда мы ошибаемся, мы это делаем вместе. Легко указывать на одного игрока, но в команде их 11. Это футбол. Все хорошо, это самое главное.

— Был ли у вас разговор с Александром Медведевым?

— Он разговаривал с командой. Как я уже сказал, он тоже говорил о недопонимании. И все. Надеюсь, этого больше не случится.

В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» дома проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2). Ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев, игрока заменили в середине первого тайма.

Позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава. Позже было решено вернуть футболиста в команду.