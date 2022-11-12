Ловрен — о Чистякове: «Возможно, это было однодневное недопонимание. Сейчас он вернулся к нам. Он этого заслуживает»
Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал ситуацию с партнером по команде Дмитрием Чистяковым.
— Как вы поняли ситуацию с Чистяковым?
— Возможно, это было однодневное недопонимание. Сейчас он вернулся к нам. Он этого заслуживает.
— Считаете ли вы, что это несправедливо?
— Жизнь такая штука, иногда несправедливая, иногда справедливая. Но, как я уже сказал, это недопонимание. Сейчас все хорошо. Мы снова побеждаем. Иногда такие вещи происходят. Теперь мы можем сконцентрироваться на второй части сезона.
— Чистяков сильный защитник?
— Конечно. Ментально он очень силен. Он очень хорошо тренировался, несмотря на то что происходило.
— Вы как опытный защитник поддержали его и сказали, как вести себя в такой ситуации?
— Да. Но это останется между нами. Я сразу написал ему сообщение. Он знает, что может всегда положиться на меня. Мы команда. Когда мы ошибаемся, мы это делаем вместе. Легко указывать на одного игрока, но в команде их 11. Это футбол. Все хорошо, это самое главное.
— Был ли у вас разговор с Александром Медведевым?
— Он разговаривал с командой. Как я уже сказал, он тоже говорил о недопонимании. И все. Надеюсь, этого больше не случится.
В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» дома проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2). Ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев, игрока заменили в середине первого тайма.
Позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава. Позже было решено вернуть футболиста в команду.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2