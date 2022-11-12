Чистяков опроверг информацию об отстранении от работы с основным составом «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков опроверг информацию об отстранении от работы с основным составом.

— Ты видел, что московские клубы обрадовались, что сейчас «Зенит» развалится?

— Нет, не видел. Старался не читал новости. Не дождутся.

— Как вы поняли понятие «основной состав»? Медведев говорил, что убирают вас из основного состава.

— Честно, я не знаю, как это понимать. Это не у меня надо спрашивать. Я в команде, как вы видите. Наверное, я в составе основном, в команде, а есть только основной. Стартовый это уже тренер называет. Это не ко мне вопросы.

— Был хоть один день, когда тебя отстранили от команды, чтобы ты не тренировался?

— Нет, всегда был с командой.

Напомним, что из-за ошибки Дмитрия Чистякова питерский «Зенит» пропустил решающий гол в матче с «Ахматом», который закончился поражением питерцев со счетом 1:2.

После этого в СМИ появилась информация о том, что футболиста отстранили от тренировок с командой.