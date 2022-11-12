В «Локомотиве» рассказали, что голкипер Гильерме выбыл до конца сезона

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров рассказал о траве голкипера Гильерме.

«Гильерме у нас выбыл до конца сезона», — сказал тренер в флэш-интервью перед матчем 17-го тура РПЛ против «Спартака».

В этом сезоне 36-летний Гильерме провел за «Локо» 3 матча в РПЛ.

Напомним, что после завершения 17-го тура команды проведут еще два матча на Кубок России, после чего уйдут на длительный зимний перерыв.