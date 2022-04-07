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Чистяков: «Зениту» всегда трудно играть с «Ахматом» на выезде. Надеемся, что сломаем этот стереотип"

Защитник «Зенита» Чистяков рассказал, чего ждет от матча с «Ахматом»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Матч будет трудным. Нам всегда тяжело там играть. Надеемся, что мы сломаем эти стереотипы и добьемся победы. «Ахмат» — очень дисциплинированная команда. Матч будет сложным. Все увидим в субботу.
Не могу сказать, почему так тяжело играть там. Ахмат — очень серьезный соперник. При своих трибуна они сконцентрированы, бегут вперед», — сказал Чистяков на пресс-конференции.

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится в субботу, 9 апреля. Начало — в 19.30 (мск).

Дмитрий Чистяков
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РПЛ
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ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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