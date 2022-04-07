Чистяков: «Зениту» всегда трудно играть с «Ахматом» на выезде. Надеемся, что сломаем этот стереотип"

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Матч будет трудным. Нам всегда тяжело там играть. Надеемся, что мы сломаем эти стереотипы и добьемся победы. «Ахмат» — очень дисциплинированная команда. Матч будет сложным. Все увидим в субботу.

Не могу сказать, почему так тяжело играть там. Ахмат — очень серьезный соперник. При своих трибуна они сконцентрированы, бегут вперед», — сказал Чистяков на пресс-конференции.

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится в субботу, 9 апреля. Начало — в 19.30 (мск).