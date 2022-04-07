Илья Кутепов вернется на поле не раньше мая

Защитник «Спартака» Кутепов вернется на поле не раньше мая

Как стало известно «СЭ», защитник московского «Спартака» Илья Кутепов почти закончил восстановление от своей травмы и был готов вернуться в состав, но у него внезапно случился рецидив.

Илья надеется сыграть за красно-белых до конца нынешнего сезона и сделает все, чтобы остаться в команде. Возвращение Кутепова на поле планируется не раньше мая. Ближайшие две недели игрок точно пропустит.

В нынешнем сезоне Кутепов принял участие в пяти матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.