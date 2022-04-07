Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:44

Илья Кутепов вернется на поле не раньше мая

Защитник «Спартака» Кутепов вернется на поле не раньше мая
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», защитник московского «Спартака» Илья Кутепов почти закончил восстановление от своей травмы и был готов вернуться в состав, но у него внезапно случился рецидив.

Илья надеется сыграть за красно-белых до конца нынешнего сезона и сделает все, чтобы остаться в команде. Возвращение Кутепова на поле планируется не раньше мая. Ближайшие две недели игрок точно пропустит.

В нынешнем сезоне Кутепов принял участие в пяти матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму
Крошечная зарплата, обет молчания и голы в плей-офф: как форвард ЦСКА Александр Попов в 41 год стал главным «дедом» КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евсеев объяснил, почему залез на стол после победы «Уфы» в выездном матче с «Ростовом»

Чистяков: «Зениту» всегда трудно играть с «Ахматом» на выезде. Надеемся, что сломаем этот стереотип"
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости