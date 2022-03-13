Крылья Советов

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков получил травму в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

На 63-й минуте встречи 28-летний россиянин сначала захромал, а после этого сел на газон и показал, что не может продолжать игру. Вместо Чистякова на поле появился полузащитник Далер Кузяев.

В сезоне-2021/22 Чистяков провел 29 матчей за «Зенит», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.