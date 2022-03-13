«Крылья Советов» — «Зенит»: Круговой открыл счет на 86-й минуте
Защитник «Зенита» Круговой открыл счет на 86-й минуте матча против «Крыльев Советов»
Защитник «Зенита» Данил Круговой открыл счет в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:0.
На 86-й минуте Круговой забил ударом из-за пределов штрафной самарцев.
Этот гол стал для 23-летнего Кругового вторым в сезоне-2021/22. Отметим, что футболист забил во втором матче подряд — в прошлом туре он также отличился в игре против «Уфы» (2:0).
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