Крылья Советов

Защитник «Зенита» Данил Круговой открыл счет в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:0.

На 86-й минуте Круговой забил ударом из-за пределов штрафной самарцев.

Этот гол стал для 23-летнего Кругового вторым в сезоне-2021/22. Отметим, что футболист забил во втором матче подряд — в прошлом туре он также отличился в игре против «Уфы» (2:0).