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«Спартак» — «Краснодар»: команды назвали стартовые составы. Промес и Николсон — в основе

«Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ 13 марта
Роман Шишов
Корреспондент

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов — Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон — Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев — Николсон.

Запасные: Максименко, Свинов, Н. Чернов, Литвинов, Классен, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Соболев, Ларссон.

«Краснодар»: Сафонов — Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин — Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов — Ильин, Манелов.

Запасные: Городов, Агкацев, Исаенко, Литвинов, Газинский, Якимов, Рейхмен, Кучугура, Попов.

Встреча «Спартак» — «Краснодар» пройдет сегодня, 13 марта, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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