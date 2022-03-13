«Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ 13 марта

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов — Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон — Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев — Николсон.

Запасные: Максименко, Свинов, Н. Чернов, Литвинов, Классен, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Соболев, Ларссон.

«Краснодар»: Сафонов — Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин — Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов — Ильин, Манелов.

Запасные: Городов, Агкацев, Исаенко, Литвинов, Газинский, Якимов, Рейхмен, Кучугура, Попов.

Встреча «Спартак» — «Краснодар» пройдет сегодня, 13 марта, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».