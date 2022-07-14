«Химки» подписали контракт с Артуром Черным до 2025 года
«Химки» подписали контракт с защитником Артуром Черным, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
Соглашение с 22-летним россиянином будет действовать до 2025 года.
«Я счастлив оказаться здесь. Спасибо футбольному клубу «Химки» за такую возможность. Принял это решение потому что нужно двигаться дальше и развиваться, как в личном, так и в командном плане. Уже успел адаптироваться, с некоторыми ребятами был знаком лично, сейчас уже со всеми познакомился. Перед собой ставлю цель — прогрессировать, но командные задачи для меня превыше всего», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
В прошлом году воспитанник «Локомотива» провел 2 матча в РПЛ.
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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30 тур
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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