«Химки» подписали контракт с Артуром Черным до 2025 года

«Химки» подписали контракт с защитником Артуром Черным, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Соглашение с 22-летним россиянином будет действовать до 2025 года.

«Я счастлив оказаться здесь. Спасибо футбольному клубу «Химки» за такую возможность. Принял это решение потому что нужно двигаться дальше и развиваться, как в личном, так и в командном плане. Уже успел адаптироваться, с некоторыми ребятами был знаком лично, сейчас уже со всеми познакомился. Перед собой ставлю цель — прогрессировать, но командные задачи для меня превыше всего», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

В прошлом году воспитанник «Локомотива» провел 2 матча в РПЛ.