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«Химки» подписали контракт с Артуром Черным до 2025 года

Руслан Минаев
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«Химки» подписали контракт с защитником Артуром Черным, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Соглашение с 22-летним россиянином будет действовать до 2025 года.

«Я счастлив оказаться здесь. Спасибо футбольному клубу «Химки» за такую возможность. Принял это решение потому что нужно двигаться дальше и развиваться, как в личном, так и в командном плане. Уже успел адаптироваться, с некоторыми ребятами был знаком лично, сейчас уже со всеми познакомился. Перед собой ставлю цель — прогрессировать, но командные задачи для меня превыше всего», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

В прошлом году воспитанник «Локомотива» провел 2 матча в РПЛ.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/iyul/artur-chyernyy-podpisal-kontrakt-s-khimkami/
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