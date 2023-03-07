Эммерсон: «С приходом Гончаренко «Урал» стал другой командой»

Защитник «Урала» Эммерсон поделился мнением о прогрессе команды под руководством Виктора Гончаренко.

«Мы не думаем, какое место можем занять. Просто стараемся подняться как можно выше. Хотим проводить каждую игру лучше предыдущей. У нас задача — побеждать в каждом матче. С приходом Гончаренко «Урал» стал другой командой. До и после его прихода — две разные команды. Это заметно абсолютно для всех. Виктор Михайлович вносит огромный вклад в положительный результат. Он отличный тактик и мотиватор», — приводит слова Эммерсона «Чемпионат».

Белорусский тренер возглавил «Урал» в августе прошлого года, когда команда занимала последнее место в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров екатеринбуржцы идут на десятой строчке, набрав 22 очка.