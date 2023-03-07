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Сегодня, 17:09

Кузнецов заявил, что Обляков является универсальным футболистом для ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на попадание полузащитника армейцев Ивана Облякова в расширенный список национальной команды России для участия в мартовском сборе.

«Все время нужно искать новые лица, новых футболистов: тех, кто еще не был в сборной, и давать им шанс, обкатывать. Потому что сборная — это особый случай. Туда все стремятся попасть, показывать себя с самой лучшей стороны на сборах. Я не удивлен, что Облякова вызвали, потому что Ваня такой универсальный футболист для ЦСКА и, наверное, будет таким и для сборной. Он несколько позиций закрывает на поле и очень полезно действует», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ Обляков провел за ЦСКА 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5023171-kuznecov-oblyakov-universalnyj-futbolist-dlya-cska-budet-takim-i-dlya-sbornoj-rossii.html
Иван Обляков
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ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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1
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
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