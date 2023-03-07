РПЛ подтвердила перенос матча «Торпедо» — «Урал» из «Лужников» на «Арену Химки»

РПЛ подтвердила перенос матча 19-го тура «Торпедо» — «Урал» из «Лужников» на «Арену Химки».

Ранее инспекция РФС-РПЛ признала поле в «Лужниках» непригодным для проведения встречи.

Матч между командами должен состояться 11 марта в 14.00 по московскому времени.

«Торпедо» с 7 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.