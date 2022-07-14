Бека-Бека рассказал, какое блюдо предпочитает из русской кухни
Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, какое блюдо предпочитает из русской кухни. По словам 21-летнего француза, ему нравится борщ.
«Я сразу скажу, что это борщ, — приводит слова Бека-Бека официальный сайт московского клуба. — Такой красный суп. Знаю, что он с капустой и со свеклой. Но могу сказать, что все супы здесь очень вкусные. В России большая культура супов, все они замечательные. Кроме того, мне сразу на ум приходит такое блюдо, как плов. Это вообще что-то сногсшибательное. Он мне очень нравится. Практически все блюда местной кухни мне очень нравятся».
В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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