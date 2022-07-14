Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:55

Бека-Бека рассказал, какое блюдо предпочитает из русской кухни

Игрок «Локо» Бека-Бека назвал борщ своим любимым блюдом из русской кухни
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, какое блюдо предпочитает из русской кухни. По словам 21-летнего француза, ему нравится борщ.

«Я сразу скажу, что это борщ, — приводит слова Бека-Бека официальный сайт московского клуба. — Такой красный суп. Знаю, что он с капустой и со свеклой. Но могу сказать, что все супы здесь очень вкусные. В России большая культура супов, все они замечательные. Кроме того, мне сразу на ум приходит такое блюдо, как плов. Это вообще что-то сногсшибательное. Он мне очень нравится. Практически все блюда местной кухни мне очень нравятся».

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/beka-beka-interview/
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Снятие стресса с помощью спорта: как это работает
Региональные бюджеты, Галицкий, букмекеры и «Газпром». Кто сейчас дает деньги российским футбольным клубам
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Соу приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в аренду в «Анкарагюджю»
Бийол: «Никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства»
Воспитанник «Спартака» Зуев подписал контракт с «Химками» до 2024 года
«Химки» представили Давыдова в форме Месси
Литвинов считает Абаскаля тренером, похожим на Тедеско
«Химки» объявили о подписании «Русского Месси» — экс-спартаковца Давыдова
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Бийол: «Никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства»
«Химки» представили Давыдова в форме Месси
«Химки» объявили о подписании «Русского Месси» — экс-спартаковца Давыдова
Бийол поблагодарил ЦСКА после перехода в «Удинезе»
ЦСКА объявил о переходе Бийола в «Удинезе»
Литвинов: «Цель номер один для «Спартака» — первое место в чемпионате, никак иначе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бийол: «Никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства»

Соу приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в аренду в «Анкарагюджю»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости