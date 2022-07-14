Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, какое блюдо предпочитает из русской кухни. По словам 21-летнего француза, ему нравится борщ.

«Я сразу скажу, что это борщ, — приводит слова Бека-Бека официальный сайт московского клуба. — Такой красный суп. Знаю, что он с капустой и со свеклой. Но могу сказать, что все супы здесь очень вкусные. В России большая культура супов, все они замечательные. Кроме того, мне сразу на ум приходит такое блюдо, как плов. Это вообще что-то сногсшибательное. Он мне очень нравится. Практически все блюда местной кухни мне очень нравятся».

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.