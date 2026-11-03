Тарасов получил более 100 штрафов за два месяца на общую сумму 140 тысяч рублей

Бывшему полузащитнику сборной России Дмитрию Тарасову за два месяца выписали штрафы за нарушения правил дорожного движения более 100 раз на общую сумму 140 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, за два месяца Тарасов 76 раз превысил скорость. Остальные штрафы экс-футболиста — за езду по выделенной полосе и игнорирование дорожных знаков.

Неоплаченными на данный момент остаются 52 нарушения на сумму 77 тысяч рублей.

Штрафы за нарушения Тарасова приходят с тех пор, как он ездит на автомобиле LiXiang Li7: за все время владения машиной бывший футболист нарушил правила 1441 раз, а общая сумма штрафов превысила два миллиона рублей.

Тарасову 39 лет, он является чемпионом России и обладателем трех Кубков страны в составе московского «Локомотива». Полузащитник провел восемь матчей и забил один мяч за сборную России.

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