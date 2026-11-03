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Тарасов получил более 100 штрафов за два месяца на общую сумму 140 тысяч рублей

Алексей Михайлов

Бывшему полузащитнику сборной России Дмитрию Тарасову за два месяца выписали штрафы за нарушения правил дорожного движения более 100 раз на общую сумму 140 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, за два месяца Тарасов 76 раз превысил скорость. Остальные штрафы экс-футболиста — за езду по выделенной полосе и игнорирование дорожных знаков.

Неоплаченными на данный момент остаются 52 нарушения на сумму 77 тысяч рублей.

Штрафы за нарушения Тарасова приходят с тех пор, как он ездит на автомобиле LiXiang Li7: за все время владения машиной бывший футболист нарушил правила 1441 раз, а общая сумма штрафов превысила два миллиона рублей.

Тарасову 39 лет, он является чемпионом России и обладателем трех Кубков страны в составе московского «Локомотива». Полузащитник провел восемь матчей и забил один мяч за сборную России.

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Источник: Telegram-канал SHOT
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Дмитрий Тарасов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
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Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 11 1 3
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