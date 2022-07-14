Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:01

Воспитанник «Спартака» Зуев подписал контракт с «Химками» до 2024 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Александр Зуев.
Фото ФК Химки

Полузащитник «Рубина» Александр Зуев перешел в «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

26-летний россиянин подписал соглашение до 2024 года. Футболист будет играть под 17-м номером.

«К «Химкам» я присоединился только на днях, но уже оценил классную атмосферу в команде и с нетерпением жду начала сезона. Моя главная задача сейчас — побыстрее набрать кондиции, чтобы как можно скорее начать приносить пользу в команде. Впереди — интересный и сложный сезон, и надеюсь, он будет для «Химок» успешным», — цитирует Зуева пресс-служба «Химок».

Зуев является воспитанником «Спартака». Помимо этого, хавбек играл за «Ростов» и «Рубин». В прошлом сезоне он сыграл за казанский клуб 20 матчей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/iyul/aleksandr-zuev-novyy-poluzashchitnik-krasno-chyernykh/
Александр Зуев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Снятие стресса с помощью спорта: как это работает
Региональные бюджеты, Галицкий, букмекеры и «Газпром». Кто сейчас дает деньги российским футбольным клубам
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Бийол: «Никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства»
«Химки» представили Давыдова в форме Месси
Литвинов считает Абаскаля тренером, похожим на Тедеско
«Химки» объявили о подписании «Русского Месси» — экс-спартаковца Давыдова
Бийол поблагодарил ЦСКА после перехода в «Удинезе»
«Химки» подписали контракт с Артуром Черным до 2025 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» представили Давыдова в форме Месси

Бийол: «Никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости