Воспитанник «Спартака» Зуев подписал контракт с «Химками» до 2024 года
Полузащитник «Рубина» Александр Зуев перешел в «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
26-летний россиянин подписал соглашение до 2024 года. Футболист будет играть под 17-м номером.
«К «Химкам» я присоединился только на днях, но уже оценил классную атмосферу в команде и с нетерпением жду начала сезона. Моя главная задача сейчас — побыстрее набрать кондиции, чтобы как можно скорее начать приносить пользу в команде. Впереди — интересный и сложный сезон, и надеюсь, он будет для «Химок» успешным», — цитирует Зуева пресс-служба «Химок».
Зуев является воспитанником «Спартака». Помимо этого, хавбек играл за «Ростов» и «Рубин». В прошлом сезоне он сыграл за казанский клуб 20 матчей и отдал 3 результативные передачи.
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
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|0-0
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14
|Торпедо
|0
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|0-0
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15
|Факел
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|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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