Защитник «Торпедо» Кожемякин — о результатах команды: «К РПЛ мы психологически не подготовились»

Защитник «Торпедо» Олег Кожемякин оценил результаты московской команды в первой части сезона и рассказал, что нужно сделать чтобы спастись от вылета из чемпионата России.

«Конечно, неутешительные итоги в чемпионате России. Закончили аутсайдерами. Хоть какие-то локальные задачи выполнили в плане Кубка — прошли в весеннюю стадию. Это добавляет оптимизма. Много чего не получилось в балансе, в атаке и в обороне было много ошибок. Много было действий, которых можно было избежать», — цитирует футболиста «Известия».

Также игрок рассказал, что по его мнению стало причиной плохого старта команды.

«Вы знаете, по итогу много что можно сказать. Но где-то мы что-то сделали неверно, психологически не подготовились. Где-то недобрали свои очки, которые могли взять. Это все привело к тому, что мы идем в зоне вылета. Просто надо быть уверенным в себе как футболист. Знать, что на поле у тебя может получиться все, что ты задумал. Не бояться идти вперед, не бояться борьбы, не бояться созидания. Тогда все получится», — добавил футболист.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 6 очков за 17 туров. В кубке России москвичи заняли третье место в группе D и будут выступать в нижней сетке плей-офф Кубка России совместно с лучшими командами из пути регионов.