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Сегодня, 09:40

Защитник «Торпедо» Кожемякин — о результатах команды: «К РПЛ мы психологически не подготовились»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Олег Кожемякин оценил результаты московской команды в первой части сезона и рассказал, что нужно сделать чтобы спастись от вылета из чемпионата России.

«Конечно, неутешительные итоги в чемпионате России. Закончили аутсайдерами. Хоть какие-то локальные задачи выполнили в плане Кубка — прошли в весеннюю стадию. Это добавляет оптимизма. Много чего не получилось в балансе, в атаке и в обороне было много ошибок. Много было действий, которых можно было избежать», — цитирует футболиста «Известия».

Также игрок рассказал, что по его мнению стало причиной плохого старта команды.

«Вы знаете, по итогу много что можно сказать. Но где-то мы что-то сделали неверно, психологически не подготовились. Где-то недобрали свои очки, которые могли взять. Это все привело к тому, что мы идем в зоне вылета. Просто надо быть уверенным в себе как футболист. Знать, что на поле у тебя может получиться все, что ты задумал. Не бояться идти вперед, не бояться борьбы, не бояться созидания. Тогда все получится», — добавил футболист.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 6 очков за 17 туров. В кубке России москвичи заняли третье место в группе D и будут выступать в нижней сетке плей-офф Кубка России совместно с лучшими командами из пути регионов.

Источник: https://iz.ru/1431899/aleksei-fomin/k-rpl-my-psikhologicheski-ne-podgotovilis

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
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РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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