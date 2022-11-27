Защитник «Торпедо» Кожемякин — о смене тренера: «Талалаев добавил агрессии»

Защитник «Торпедо» Олег Кожемякин рассказал об адаптации московской команды при смене главного тренера. Московский клуб поменял трех специалистов за первую половину сезона.

«Каждый тренер предлагает свою тактику. Свой тренировочный процесс. Ребята старались адаптироваться ко всему. Конечно, три тренера даже не за сезон, а за часть сезона — это впервые в моей карьере. Но это только добавляет желания работать», — цитирует Кожемякина «Известия».

Также игрок объяснил, как сильно отличались подходы новых тренеров и насколько сложно было заново адаптироваться.

«С Александром Генриховичем Бородюком проблем не было. Команда знала его требования, поскольку мы уже играли под его руководством в Первой лиге. Но неудачно вошли в сезон. Затем новые требования были при Николае Николаевиче Ковардаеве. И команда начинала к ним привыкать. Затем пришел Андрей Викторович Талалаев, добавил агрессии. Команда стала играть вперед. Я считаю, что короткий период был у него. Без предсезонной подготовки что-то тяжело было сделать. Сейчас зимой у нас будет время, чтобы пройти сборы под руководством тренерского штаба, тогда уже рисунок игры может измениться», — добавил защитник.

Талалаев стал главным тренером «Торпедо» в октябре 2022 года. До московской команды специалист уже работал в РПЛ с «Ахматом», «Крыльями Советов», «Химками», «Ростовом» и «Тамбовом». За время работы тренера черно-белые сыграли 7 матчей и одержали одну победу.