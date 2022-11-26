Иванов: «Я против перехода в Азию. Зачем? У нас европейская страна»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги осеннего отрезка выступления команды.

«Как мы можем быть не удовлетворены? Десять игр без поражений. Конечно, я удовлетворен. Мы сделали правильные выводы. Не понимаю, что говорит Федун — что тренер дает 10 процентов успеха. Нет, от тренера зависит все. Наше дело — создать ему условия. А у каждого тренера свое мнение — у одного одно, у второго — другое. У Шалимова было свое? Конечно. Не бывает же двух одинаковых людей», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Также Иванов отрицательно оценил перспективы перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Я за переход в Азию? Нет. Зачем? У нас европейская страна. В Европе другой футбол, чем в Азии, хотя и там команды прогрессируют. Ну, где гарантия, если мы выйдем на ЧМ через Азию — а нам скажут, что вас не пустим. И что? Представьте, кто будет играть клубных турнирах — как командам летать в Азию?» — сказал президент «Урала».

26 ноября, в последнем, шестом туре группового турнира Кубка России, уральцы обыграли «Торпедо» (2:1), и по итогам вышли в плей-офф турнира.

В чемпионате России «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко в 17 играх.