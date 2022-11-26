Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

26 ноября, 23:32

Иванов: «Я против перехода в Азию. Зачем? У нас европейская страна»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги осеннего отрезка выступления команды.

«Как мы можем быть не удовлетворены? Десять игр без поражений. Конечно, я удовлетворен. Мы сделали правильные выводы. Не понимаю, что говорит Федун — что тренер дает 10 процентов успеха. Нет, от тренера зависит все. Наше дело — создать ему условия. А у каждого тренера свое мнение — у одного одно, у второго — другое. У Шалимова было свое? Конечно. Не бывает же двух одинаковых людей», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Также Иванов отрицательно оценил перспективы перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Я за переход в Азию? Нет. Зачем? У нас европейская страна. В Европе другой футбол, чем в Азии, хотя и там команды прогрессируют. Ну, где гарантия, если мы выйдем на ЧМ через Азию — а нам скажут, что вас не пустим. И что? Представьте, кто будет играть клубных турнирах — как командам летать в Азию?» — сказал президент «Урала».

26 ноября, в последнем, шестом туре группового турнира Кубка России, уральцы обыграли «Торпедо» (2:1), и по итогам вышли в плей-офф турнира.

В чемпионате России «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко в 17 играх.

Источник: РБ Спорт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Сборная России по футболу
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведева смачно отметила день рождения. Роскошные наряды, звезды и танцы!
Туктамышева исполнила лучший тройной аксель в сезоне. Но проиграла ученице Плющенко
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Мутко назвал преждевременным возможный переход РФС в АКФ
Колосков назвал сборные, с которыми Россия может сыграть в марте: «Сербия, Иран, Саудовская Аравия, Катар»
Когда клубы из Крыма войдут в чемпионат России? РФС перейдет в Азию? С кем сыграет сборная? Интервью Алаева
Алаев назвал возможным проведение матчей против сборных Таджикистана и Узбекистана в России
Алаев заявил, что переговоры с Таджикистаном и Узбекистаном были такими же сложными, как с Аргентиной и Бразилией
В Госдуме РФ допустили появление новых натурализованных футболистов в сборной России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Экс-арбитр ФИФА: «Общество вряд ли готово к тому, что судьи будут выходить после матчей и объяснять свои решения»
Талалаев: «Быстрых нападающих младше 33-34 лет на российском рынке нет»
Защитник «Урала» Бевеев: «Гончаренко хорошо мотивирует, есть свой стиль игры, который он нам пытается доносить»
В «Сочи» ответили на вопрос о возможности перехода в команду Дзюбы
Семин считает, что Бердыев сможет привести «Сочи» в чувства после первой половины сезона
Ротенберг подтвердил назначение Бердыева главным тренером «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владимир Гранат: «Бердыев в любом возрасте развивается как тренер и человек, это хорошее назначение для «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости