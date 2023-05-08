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Маслов — о судействе Кукуяна с «Зенитом»: «Легко сказать, что виноваты судьи. Надо говорить только о себе»

Маслов высказался о работе Кукуяна в матче с «Зенитом»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в комментарии для «СЭ» высказался о работе главного арбитра Павла Кукуяна в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

«Не хочу комментировать работу судей. Они стараются делать свою работу как и мы все. Возможно, ошибаются, возможно, они делают не все правильно. Но это остается на их совести и я говорить об этом не хочу. Всегда можно сказать, что виноваты судьи или кто-либо еще. Но мы говорим только о себе и своей игре», — сказал Маслов «СЭ».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.

Павел Маслов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
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8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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Квинси Промес

Спартак

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

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Локомотив

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