Сергеев ответил на вопрос, зависим ли «Зенит» от иностранных футболистов

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос «СЭ», зависима ли команда от иностранных футболистов.

«У нас один коллектив, в котором и иностранцы, и мы, русские ребята. Мы все одинаковы! У команды впереди еще четыре игры. А кто уйдет, кто останется, от меня не зависит», — сказал Сергеев «СЭ».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.