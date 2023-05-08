Маслов рассказал, что сказали Селихову партнеры по команде после ошибки в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Павел Маслов «СЭ» рассказал «СЭ», как команда поддержала вратаря Александра Селихова после ошибки в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

«Саша взрослый парень. Конечно, мы его поддержали. Сказали, что в этой ошибке нет ничего страшного. Каждый из нас совершает ошибки, это нормально», — сказал Маслов «СЭ».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.