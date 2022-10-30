Маслов — о матче с «Торпедо»: «Пытались забить всеми силами. Может, не хватило чуть-чуть везения и агрессии»
Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил игру команды в матче 15-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).
— «Торпедо» — боевитая команда. Мы пытались забить всеми силами. Может, не хватило чуть-чуть везения и агрессии. «Торпедо» сражалось и билось за то, чтобы не дать нам забить гол. Был хороший момент, который не смогли реализовать, но хорошо, что позднее мы смогли забить.
— Вы сказали, что не хватило агрессии. Кому?
— Думаю, нам не хватило в завершающей стадии. Нужно было чуть резче идти на мяч, но защитники «Торпедо» сыграли здорово.
— Ожидали подобного от последней команды чемпионата?
— Конечно, ожидали. Мы смотрели последние игры. Последние матчи «Торпедо» завершало со счетом 0:1 или 1:0. Команда тяжелая, сменился тренер. Они играют в агрессивный футбол, пытаются прессинговать один в один. Команда боевитая, никогда не сдается. Футболисты постоянно навязывают борьбу. Очень вязкий и тяжелый соперник.
— Игроки «Торпедо» сказали, что забитый гол получился несколько курьезным. Согласен?
— Если они так сказали, то, наверное, да. Я плохо видел момент.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|1 : 0
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2