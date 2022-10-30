Промесу осталось пять голов до легионерского рекорда чемпионата России

Нападающий «Спартака» Квинси Промес — восьмой футболист, которому удалось забить 80 голов в чемпионате за одну команду.

На девятый десяток в разное время заходили по два игрока «Ротора» (Веретенников и Есипов) и «Зенита» (Кержаков и Дзюба), а также по одному представителю «Локомотива» (Лоськов), «Спартака» (Титов) и ЦСКА (Вагнер Лав).

Футболисты, забившие 70 голов в чемпионате России за одну команду

Игрок Команда Матчи Голы Олег Веретенников Ротор 247 141 Александр Кержаков Зенит 289 120 Дмитрий Лоськов Локомотив 322 99 Егор Титов Спартак 324 86 Вагнер Лав ЦСКА 169 85 Артем Дзюба Зенит 181 85 Валерий Есипов Ротор 349 84 Квинси Промес Спартак 162 80

Квинси продолжает также погоню за бомбардирским рекордом высшего дивизиона. Сейчас голландец отстает от делящих первое место бразильца Вагнера Лав и иранца Сердара Азмуна на пять голов.

При этом его позициям все еще угрожает эквадорский ветеран Кристиан Нобоа. Хавбек «Сочи» огорчил «Урал» и довел результативный счет до 75 мячей.

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