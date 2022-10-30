Промесу осталось пять голов до легионерского рекорда чемпионата России
Нападающий «Спартака» Квинси Промес — восьмой футболист, которому удалось забить 80 голов в чемпионате за одну команду.
На девятый десяток в разное время заходили по два игрока «Ротора» (Веретенников и Есипов) и «Зенита» (Кержаков и Дзюба), а также по одному представителю «Локомотива» (Лоськов), «Спартака» (Титов) и ЦСКА (Вагнер Лав).
Футболисты, забившие 70 голов в чемпионате России за одну команду
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
247
|
141
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
289
|
120
|
Дмитрий Лоськов
|
Локомотив
|
322
|
99
|
Егор Титов
|
Спартак
|
324
|
86
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
181
|
85
|
Валерий Есипов
|
Ротор
|
349
|
84
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
162
|
80
Квинси продолжает также погоню за бомбардирским рекордом высшего дивизиона. Сейчас голландец отстает от делящих первое место бразильца Вагнера Лав и иранца Сердара Азмуна на пять голов.
При этом его позициям все еще угрожает эквадорский ветеран Кристиан Нобоа. Хавбек «Сочи» огорчил «Урал» и довел результативный счет до 75 мячей.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
208
|
85
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
162
|
80
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
344
|
75
|
Данни
|
Португалия
|
270
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
108
|
66
|
Веллитон
|
Бразилия
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
97
|
55
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|1 : 0
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2