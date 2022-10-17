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Сегодня, 13:08

«Сильный футболист». Защитник «Спартака» Маслов назвал необоснованным хейт в адрес Мевли

Защитник «Спартака» Маслов назвал необоснованным хейт в адрес Мевли
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Павел Маслов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентами «СЭ» оценил игру защитника Михи Мевли в дерби 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

— Очень много хейта к Мевли. Говорят, что он виноват в первом пропущенном мяче. Что думаешь?

— Я считаю, что Мевля сильный футболист и прекрасный человек. Он всегда поддерживает всех. Думаю, что хейт в его адрес необоснованный, но люди имеют право думать так, как они хотят, — сказал Маслов «СЭ».

32-летний Мевля стал игроком «Спартака» в сентябре 2022-го. В текущем сезоне словенский футболист провел 6 матчей за красно-белых.

16 октября в эпизоде с первым голом ЦСКА защитник неудачно сыграл против форварда Федора Чалова, который открыл счет в матче с красно-белыми.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак
Миха Мевля
Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
6
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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