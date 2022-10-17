Непомнящий прокомментировал первый гол ЦСКА в матче со «Спартаком»

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод с первым голом армейцев в дерби со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

— Первому голу Чалова предшествовали претензии со стороны Зобнина. Обоснованные?

— Нет. Зобнину надо было сразу выбить мяч в аут либо доиграть эпизод до конца, а не останавливаться и размахивать руками, призывая Гайича к фейр-плей. Кроме себя, Роману винить некого.

Армейцы открыли счет на 17-й минуте, отличился Федор Чалов. Незадолго до этого Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился после падения полузащитника красно-синих Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич отобрал мяч у Зобнина, начал проход по правому флангу и отдал голевую передачу Чалову.