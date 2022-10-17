Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» прокомментировал скандальный эпизод в дерби.

— Промес заслуживал удаления за фол против Роши?

— Нет. Карасев — молодец. Разобрался в этом эпизоде, не стал ломать игру на шестой минуте, ограничился желтой карточкой. В динамике-то казалось, что Квинси сыграл очень грубо, едва ли не умышленно хотел травмировать игрока. Но на повторе уже не было такого ощущения. Роша — хитрый, чуть-чуть «нарисовал».

На девятой минуте нидерландец грубо нарушил правила на защитнике армейцев Виллиане. Главный судья встречи Сергей Карасев изначально не стал останавливать игру, но отправился смотреть повтор эпизода после вмешательства ВАР.

После просмотра повтора эпизода Карасев решил не удалять Промеса, а показал ему желтую карточку.

Предупреждение стало для футболиста четвертым в сезоне, он пропустит игру 14-го тура РПЛ против «Химок» из-за перебора желтых карточек.