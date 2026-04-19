Защитник «Спартака» Ву пропустит матч РПЛ с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек

Защитник «Спартака» Кристофер Ву получил предупреждение в матче 25-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Главный арбитр Рафаэль Шафеев показал футболисту желтую карточку на 53-й минуте за фол на форварде грозненцев Георгии Мелкадзе.

Ву п олучил четвертую карточку в чемпионате и пропустит матч 26-го тура с «Краснодаром», который пройдет 23 апреля в Москве.

В сезоне-2025/26 на счету 24-летнего Ву 15 матчей за «Спартак» в РПЛ, в которых он отметился одним голом.

