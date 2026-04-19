«Спартак» обыграл «Ахмат» и вышел на четвертое место в РПЛ

«Спартак» победил «Ахмат» в матче 25-го тура чемпионата России — 3:1. Игра прошла на «Лукойл Арене» в Москве.

Команды забили все голы в первом тайме. У хозяев отличились Эсекьель Барко, Жедсон Фернандеш и Маркиньос, на счету которого также две результативные передачи. Один мяч гостей отыграл Максим Самородов.

На 58-й минуте форвард красно-белых Манфред Угальде поразил ворота соперника, однако его гол был отменен после видеопросмотра из-за офсайда.

«Спартак» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до шести матчей. Команда набрала 45 очков и поднялась на четвертое место в таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (43 очка) и «Балтику» (44), у которой еще одна игра в запасе. «Ахмат» с 31 баллом сохраняет девятую строчку.

В следующем туре «Спартак» 23 апреля примет «Краснодар», а грозненцы в этот же день дома сыграют с «Балтикой».

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max