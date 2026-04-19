«Спартак» — «Ахмат»: гол Угальде отменили после видеопросмотра
Главный арбитр Рафаэль Шафеев отменил гол нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче 25-го тура чемпионата России против «Ахмата».
Футболист отличился на 58-й минуте. После видеопросмотра судья объявил, что форвард красно-белых Маркиньос находился в офсайде. Счет в матче по-прежнему 3:1 в пользу московской команды.
Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|45-17
|55
|
2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|
3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|
4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|
5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|
6
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|
7
|Динамо
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|
8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|
9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|
10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|
11
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|
12
|Динамо Мх
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|
13
|Кр. Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|
15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|
16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.04
|17:30
|Сочи – Кр. Советов
|- : -
|21.04
|19:45
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|22.04
|17:30
|Оренбург – Пари НН
|- : -
|22.04
|19:45
|Динамо – Рубин
|- : -
|22.04
|19:45
|Локомотив – Зенит
|- : -
|23.04
|17:30
|Акрон – Динамо Мх
|- : -
|23.04
|19:45
|Спартак – Краснодар
|- : -
|23.04
|19:45
|Ахмат – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|21
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|23
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|23
|1
|2
Новости