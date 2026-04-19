«Спартак» — «Ахмат»: гол Угальде отменили после видеопросмотра

Главный арбитр Рафаэль Шафеев отменил гол нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче 25-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Футболист отличился на 58-й минуте. После видеопросмотра судья объявил, что форвард красно-белых Маркиньос находился в офсайде. Счет в матче по-прежнему 3:1 в пользу московской команды.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».