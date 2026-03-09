Защитник «Спартака» Самошников — о победе над «Акроном»: «Все силы оставлены на поле»

Защитник «Спартака» Илья Самошников заявил, что для команды было критически важно одержать победу в домашнем матче 20-го тура РПЛ.

В понедельник, 9 марта, красно-белые на «Лукойл Арене» в Москве обыграли «Акрон» со счетом 4:3. Победный гол на 88-й минуте забил Маркиньос.

«Видно, что все силы оставлены на поле. Ничто не дается легко. Было критически важно забрать свои три очка дома. Всех красно-белых с победой!» — написал Самошников в своем Telegram-канале.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда 14 марта на выезде сыграет с «Зенитом».

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