Джикия: «Прекрасно чувствую себя в схеме 4-3-3»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (0:0, пенальти — 2:1) в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ.
— Играли сегодня 4-3-3. Это будет основная схема?
— Я пока не тренер, поэтому не могу отвечать, какая будет схема. Я пока игрок. Как чувствую себя в этой схеме? Прекрасно!
— Снова пенальти не дали «Спартаку». Что чувствовали? Там даже подсказывали что-то с трибуны.
— Что подсказывали? Ничего не подсказывал. Просто воспользовались нововведением, где можно посмотреть момент, челлендж. Посмотрели момент, ничего более. Мое мнение по эпизоду? Я не видел, повтор не смотрел.
— Тренеры на пресс-конференции негативно отнеслись к челленджам. Как ты к этому относишься?
— Понятно, что нужно играть приближено к тому, как будем играть в чемпионате. Местами, да, возможно, поможет где-то разобраться в каком-то моменте. Местами, понятное дело, что есть официальные правила игры, по которым надо смотреть. 50 на 50.
— Как сегодня Селихов?
— Это некорректный вопрос. Вы же все разбираетесь в футболе. Я надеюсь.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2