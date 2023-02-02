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Сегодня, 22:24

Джикия: «Прекрасно чувствую себя в схеме 4-3-3»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (0:0, пенальти — 2:1) в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Играли сегодня 4-3-3. Это будет основная схема?

— Я пока не тренер, поэтому не могу отвечать, какая будет схема. Я пока игрок. Как чувствую себя в этой схеме? Прекрасно!

— Снова пенальти не дали «Спартаку». Что чувствовали? Там даже подсказывали что-то с трибуны.

— Что подсказывали? Ничего не подсказывал. Просто воспользовались нововведением, где можно посмотреть момент, челлендж. Посмотрели момент, ничего более. Мое мнение по эпизоду? Я не видел, повтор не смотрел.

— Тренеры на пресс-конференции негативно отнеслись к челленджам. Как ты к этому относишься?

— Понятно, что нужно играть приближено к тому, как будем играть в чемпионате. Местами, да, возможно, поможет где-то разобраться в каком-то моменте. Местами, понятное дело, что есть официальные правила игры, по которым надо смотреть. 50 на 50.

— Как сегодня Селихов?

— Это некорректный вопрос. Вы же все разбираетесь в футболе. Я надеюсь.

Георгий Джикия
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ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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