Соболев: «Еще утром отправил Карпину сообщение с поздравлением. Пожелал здоровья»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, поздравил ли он главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина с днем рождения.

2 февраля «Спартак» обыграл «Ростов» (0:0, пенальти — 2:1) в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Поздравил Карпина с днем рождения?

— Да, еще утром отправил ему сообщение. Перед игрой и после нее не видел. Пожелал здоровья.

— Кажется, что ты выглядишь замученным. Очень тяжелая игра?

— Сегодня играл правого полузащитника. Немного другая работа, тяжеловато. Играть в сезоне на этой позиции? Посмотрим. Иногда играл. Здесь получился ярко выраженный крайний защитник, приходится отрабатывать назад. А нападающие не особо любят это делать.

— У вас высокая конкуренция за место в центре нападения — ты, Шамар, Бальде.

— Еще Мозес восстановится, Промес. Конкуренция в атаке высокая, но это хорошо. Может, в два нападающих будем играть. Может, в четыре, в одного. Посмотрим.