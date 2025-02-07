Хлусевич: «Будем стараться выиграть матч с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал матч с «Зенитом» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ.

— Принципиален матч с «Зенитом»?

— Все игры важны, но это предсезонка. Все делают тактическую работу вне зависимости от соперника. Где-то могут быть ошибки. Но мы будем стараться выиграть.

— Успел переброситься парой слов с Леви Гарсией?

— Пообедали, поговорили немного. Но после обеда мы сразу уехали на матч, пока особого общения не было. Знаю о нем, что он играл в Греции, в АЕКе, на этом все.

— Мое будущее? У вас есть номер моего агента. Он все расскажет, все покажет.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» 11 февраля. Начало — в 19.30 мск.