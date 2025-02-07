Хлусевич: «Спартак» подойдет в полной боевой готовности к возобновлению сезона»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил готовность красно-белых ко второй половине сезона.

— Насколько «Спартак» готов к сезону?

— У нас два полноценных состава. Думаю, к возобновлению подойдем в полной боевой готовности.

— Готовы бороться за чемпионство?

— В команде это не обсуждаем, идут сборы, подготовка. Рано об этом говорить. Фавориты? «Спартак» всегда можно назвать фаворитом за чемпионство.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые уступают лидирующему «Краснодару» и идущему на второй строчке «Зениту» 2 балла.