Лещук — о сборах «Динамо»: «К 30 годам легче переносятся»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о сборах бело-голубых во время зимней паузы.

— Как проходят сборы?

— Адаптировались уже. К 30 годам легче переносится либо за счет опыта, либо за счет лени (смеется). Но мне полегче. А так ребята в целом бывают с кислыми лицами.

— Со «Спартаком» какой-то злой рок...

— Наверное, как-то не везет именно с ними. Но что-нибудь придумаем.

В пятницу, 7 февраля, «Динамо» уступило «Спартаку» в Winline Зимнем кубке РПЛ на сборах в ОАЭ. Красно-белые вышли в финал турнира и сыграют с «Зенитом» 11 февраля. Бело-голубые 10-го числа встретятся с «Ростовом» в матче за 5-е место.