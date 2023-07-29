Чернов: «Все легионеры «Спартака» знают, кто такой Николай Старостин»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал «СЭ» о командном квизе перед началом сезона-2023/24.

«У нас была викторина. Мы отвечали на вопросы про историю «Спартака», Москву. Это было прикольно, удалось разгрузиться перед сезоном. Помню вопрос про количество кубков у «Спартака». Наше поколение все это вряд ли знает, но, к моему удивлению, были ребята, которые ответили правильно.

Все ли в команде знают, кто такой Николай Старостин? Конечно. Даже иностранцы знают. У нас висит его портрет при входе на базу. Все понимают, что это за человек. Таких людей все обязаны знать в лицо», — сказал Чернов «СЭ» после матча с «Краснодаром» (2:1).

Ранее Чернов допустил, что может вернуться в ЦСКА или перейти в «Зенит».