Агкацев заявил, что хочет стать основным вратарем «Краснодара»

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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что его задача — стать основным вратарем команды.

«Моя цель — больше играть и стать первым номером «Краснодара». Хочу максимально приносить пользу своей команде», — приводит «РБ Спорт» слова Агкацева.

Агкацев провел 17 матчей за «Краснодар», пропустил 23 гола и отыграл 6 встреч на ноль. Основным вратарем «быков» является Матвей Сафонов.