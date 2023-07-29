Мостовой о тренерской карьере: «Поработал бы в высшей лиге»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своих целях в тренерской карьере.

«Пока никакой конкретики. Поступили на учебу — получить лицензию. Без нее сейчас нигде нельзя. Поработал бы в высшей лиге, но не в первой и не во второй. Не в обиду никому, но мне не 30 лет. Я всю жизнь проиграл в футбол. Поработал бы в Испании? Да, конечно», — приводит RT слова Мостового.

Ранее Мостовой рассказал, что начнет обучение для получения тренерской лицензии в конце августа этого года.

54-летний россиянин летом 2022 года стал главным тренером команды AMC Fight Nights, выступающей в медиалиге.