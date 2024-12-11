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Защитник «Спартака» Чернов — о коррупционном скандале: «Хочется, чтобы футбол восторжествовал»

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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал «СЭ» коррупционный скандал в российском футболе, связанный с заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Следите за ситуацией в «Крыльях Советов»? Громкими заявлениями Федорищева о коррупции в судейском корпусе, влиянии агента Павла Андреева на клуб и другими срывами покровов?

— Да. Честно говоря, нахожусь в шоке из-за этого. И просто надеюсь, что у ребят все хорошо будет: они будут просто в футбол играть, и никто не станет их дергать. И не возникнет вокруг них всяких [закулисных] игр непонятных. Хочется, чтобы футбол восторжествовал.

Защитник &laquo;Спартака&raquo; Никита Чернов. «Всегда можно бороться за чемпионство. И с «Зенитом» в том числе». Интервью защитника «Спартака» Чернова

26 ноября Федорищев сделал заявление, согласно которому в российском футболе действуют коррупционные схема, связанные с судейством. Позже чиновник объявил о запуске кампании «Чистый спорт», направленной на борьбу за честность и справедливость в отечественном спорте.

Алексей Фомин

Никита Чернов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Федорищев
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Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
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Защитник «Спартака» Чернов считает Станковича отличным мотиватором
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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