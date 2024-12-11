«Всегда можно бороться за чемпионство. И с «Зенитом» в том числе». Интервью защитника «Спартака» Чернова
В последних турах «Спартак» произвел самое яркое впечатление в РПЛ: команда, неудачно начавшая сезон, с середины осени набрала мощный ход, одержала шесть побед подряд и ворвалась в топ-3.
В последнем матче перед зимней паузой против «Пари НН» (3:0) на последних минутах на замену вышел Никита Чернов, с августа не игравший из-за травмы. В интервью «СЭ» и «Известиям» 28-летний защитник объяснил прогресс красно-белых при Станковиче, оценил шансы в борьбе за чемпионство и поделился мнением о скандалах вокруг своего бывшего клуба — самарских «Крыльев Советов».
Не идти в стык и убрать ноги — точно не вариант!
— Каково было возвращаться на поле после травмы?
— С нетерпением ждал этого момента. Да, в матче с «Пари НН» получил не много игрового времени, вышел только в концовке игры, но я благодарен Деяну за то, что получил возможность хоть столько поиграть перед зимней паузой. Очень было тяжело в последние месяцы, когда восстанавливался от травмы. В первую очередь сложно наблюдать со стороны, как ребята играют, а ты ничем не можешь им помочь. Старался как можно усердней восстанавливаться, чтобы быстрее начать играть, но что есть, то есть.
— С учетом того, как в последние месяцы успешно играл центр обороны «Спартака» в лице Срджана Бабича и Алексиса Дуарте, верите, что способны отвоевать у них место в основе?
— Я всегда стараюсь максимально отдаваться на тренировках и в играх, когда оказываюсь на поле, чтобы доказать свой уровень и получить место в стартовом составе. В конце концов, в начале сезона я был в основе. Потом после травмы в центре обороны стал играть Литва [Руслан Литвинов], после его удаления в старте оказался Дуарте. Так что все возможно. Да, сейчас, когда идет победная серия, вряд ли главный тренер будет менять сочетания, которые принесли успех. Но сделаю все, чтобы вернуться в основе. Тем более впереди сборы — будем там работать. Не в первый раз мне приходится заново биться за место в стартовом составе.
— Не давит психологически то, что уже не в первый раз вы более-менее постоянно начинаете играть в основе и вдруг случается травма, из-за которой потом приходится долго восстанавливаться и долго отвоевывать место в старте?
— Что поделаешь? Такова жизнь. Это футбол — в нем без травм не бывает.
— Это какая-то цепь случайностей? Или часть травм можно было предотвратить?
— Нет, как тут предотвратить их? Те травмы, что были у меня, не предотвратишь. Просто пошел в стык — получил травму. Защитник должен так действовать — без разницы, на тренировке или в играх. Всегда надо бороться до конца, даже если рискуешь получить травму.
— Не идти стык, убрать ноги — не вариант?
— Нет, конечно (Улыбается.). Если хочешь играть, то это точно не вариант.
— Чем можете объяснить такой прогресс в игре «Спартака», что он во второй половине осени уверенно выиграл шесть матчей подряд?
— Я же не играл, так что вы не меня спрашивайте, а тех, кто постоянно был на поле в этих матчах (Улыбается.).
— Ну вы разве не были внутри команды?
— Был-был, даже ездил на последние выезды с ребятами. Если коротко, то все просто поверили в себя. Выиграли пару матчей и обрели уверенность в себе, с которой уже играли дальше.
— Деян Станкович уже полгода работает со «Спартаком». За счет каких его качеств у вас сейчас с ним такие результаты?
— Я еще не так много отыграл под его руководством, но видно, что Деян — отличный мотиватор. Думаю, все это и так знают. Он способен найти нужные слова для игроков, подбодрить их. Это заметно даже по тем матчам, когда у «Спартака» не шла поначалу игра, но в перерыве Станкович находил, что сказать команде, и она на второй тайм выходила заряженной. И, как правило, переламывала ход встречи. К тому же как великий в прошлом футболист он способен на тренировках показать лично то, что требует от нас.
В шоке из-за ситуации в «Крыльях»!
— Следите за ситуацией в «Крыльях Советов», громкими заявлениями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе, влиянии агента Павла Андреева на клуб и других срывах покровов?
— Да, честно говоря, нахожусь в шоке из-за этого. И просто надеюсь, что у ребят все хорошо будет, они будут просто в футбол играть и никто не станет их дергать. И не возникнет вокруг них всяких игр непонятных. Хочется, чтобы футбол восторжествовал.
— Удивлены тем, что при этом «Крылья» умудрились выиграть в гостях у «Зенита» (3:2)?
— Я просто порадовался за команду, написал им сообщения после матча в Питере, поздравил их. Надеюсь, что весной они будут еще больше побеждать и покажут хорошие результаты. Потенциал у команды есть. Главное, чтобы ей не мешали и она могла заниматься футболом. В этом случае поднимется еще выше — игроки и главный тренер Игорь Витальевич Осинькин способны на это.
— С таким «Зенитом», который проиграл «Крыльям», можно бороться за чемпионство? Верите, что весной это будет делать «Спартак»?
— Всегда можно бороться за чемпионство. И с «Зенитом» в том числе. Практика показывает, что у нас достаточно хороший чемпионат — все могут друг у друга очки отобрать. Вот «Крылья» их обыграли, посмотрим, что сделает в Питере «Акрон» (интервью состоялось за два часа до победы «Акрона» над «Зенитом» (2:1). — Прим. «СЭ»). У них тоже собраны ребята, которым есть что доказывать.
— Вы про Артема Дзюбу?
— Про него, например. Он любит такие игры. Хотя у нас получилось его остановить.
— С учетом того, как «Спартак» набрал ход во второй половине осени, у вас есть повод расстраиваться, что наступила пауза почти в три месяца?
— Получается, так, сейчас она для нас не вовремя наступила. Но в любом случае надо передохнуть, восстановиться и подойти в оптимальной форме к сборам. Если там хорошо поработаем, то перенесем нынешний ход на весеннюю часть.
Алексей Фомин
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|Краснодар
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|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
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3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
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7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
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8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
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9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
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10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
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11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
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12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
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13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
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14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
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15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
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Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
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Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
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Химки – Факел
|- : -
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3