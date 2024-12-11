«Всегда можно бороться за чемпионство. И с «Зенитом» в том числе». Интервью защитника «Спартака» Чернова

О возвращении после травмы, Станковиче и золотой гонке.

В последних турах «Спартак» произвел самое яркое впечатление в РПЛ: команда, неудачно начавшая сезон, с середины осени набрала мощный ход, одержала шесть побед подряд и ворвалась в топ-3.

В последнем матче перед зимней паузой против «Пари НН» (3:0) на последних минутах на замену вышел Никита Чернов, с августа не игравший из-за травмы. В интервью «СЭ» и «Известиям» 28-летний защитник объяснил прогресс красно-белых при Станковиче, оценил шансы в борьбе за чемпионство и поделился мнением о скандалах вокруг своего бывшего клуба — самарских «Крыльев Советов».

Не идти в стык и убрать ноги — точно не вариант!

— Каково было возвращаться на поле после травмы?

— С нетерпением ждал этого момента. Да, в матче с «Пари НН» получил не много игрового времени, вышел только в концовке игры, но я благодарен Деяну за то, что получил возможность хоть столько поиграть перед зимней паузой. Очень было тяжело в последние месяцы, когда восстанавливался от травмы. В первую очередь сложно наблюдать со стороны, как ребята играют, а ты ничем не можешь им помочь. Старался как можно усердней восстанавливаться, чтобы быстрее начать играть, но что есть, то есть.

— С учетом того, как в последние месяцы успешно играл центр обороны «Спартака» в лице Срджана Бабича и Алексиса Дуарте, верите, что способны отвоевать у них место в основе?

— Я всегда стараюсь максимально отдаваться на тренировках и в играх, когда оказываюсь на поле, чтобы доказать свой уровень и получить место в стартовом составе. В конце концов, в начале сезона я был в основе. Потом после травмы в центре обороны стал играть Литва [Руслан Литвинов], после его удаления в старте оказался Дуарте. Так что все возможно. Да, сейчас, когда идет победная серия, вряд ли главный тренер будет менять сочетания, которые принесли успех. Но сделаю все, чтобы вернуться в основе. Тем более впереди сборы — будем там работать. Не в первый раз мне приходится заново биться за место в стартовом составе.

— Не давит психологически то, что уже не в первый раз вы более-менее постоянно начинаете играть в основе и вдруг случается травма, из-за которой потом приходится долго восстанавливаться и долго отвоевывать место в старте?

— Что поделаешь? Такова жизнь. Это футбол — в нем без травм не бывает.

— Это какая-то цепь случайностей? Или часть травм можно было предотвратить?

— Нет, как тут предотвратить их? Те травмы, что были у меня, не предотвратишь. Просто пошел в стык — получил травму. Защитник должен так действовать — без разницы, на тренировке или в играх. Всегда надо бороться до конца, даже если рискуешь получить травму.

— Не идти стык, убрать ноги — не вариант?

— Нет, конечно (Улыбается.). Если хочешь играть, то это точно не вариант.

— Чем можете объяснить такой прогресс в игре «Спартака», что он во второй половине осени уверенно выиграл шесть матчей подряд?

— Я же не играл, так что вы не меня спрашивайте, а тех, кто постоянно был на поле в этих матчах (Улыбается.).

— Ну вы разве не были внутри команды?

— Был-был, даже ездил на последние выезды с ребятами. Если коротко, то все просто поверили в себя. Выиграли пару матчей и обрели уверенность в себе, с которой уже играли дальше.

— Деян Станкович уже полгода работает со «Спартаком». За счет каких его качеств у вас сейчас с ним такие результаты?

— Я еще не так много отыграл под его руководством, но видно, что Деян — отличный мотиватор. Думаю, все это и так знают. Он способен найти нужные слова для игроков, подбодрить их. Это заметно даже по тем матчам, когда у «Спартака» не шла поначалу игра, но в перерыве Станкович находил, что сказать команде, и она на второй тайм выходила заряженной. И, как правило, переламывала ход встречи. К тому же как великий в прошлом футболист он способен на тренировках показать лично то, что требует от нас.

Футболисты «Крыльев Советов» празднуют победу в матче против «Зенита» (2:3). Фото ФК «Крылья Советов»

В шоке из-за ситуации в «Крыльях»!

— Следите за ситуацией в «Крыльях Советов», громкими заявлениями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе, влиянии агента Павла Андреева на клуб и других срывах покровов?

— Да, честно говоря, нахожусь в шоке из-за этого. И просто надеюсь, что у ребят все хорошо будет, они будут просто в футбол играть и никто не станет их дергать. И не возникнет вокруг них всяких игр непонятных. Хочется, чтобы футбол восторжествовал.

— Удивлены тем, что при этом «Крылья» умудрились выиграть в гостях у «Зенита» (3:2)?

— Я просто порадовался за команду, написал им сообщения после матча в Питере, поздравил их. Надеюсь, что весной они будут еще больше побеждать и покажут хорошие результаты. Потенциал у команды есть. Главное, чтобы ей не мешали и она могла заниматься футболом. В этом случае поднимется еще выше — игроки и главный тренер Игорь Витальевич Осинькин способны на это.

— С таким «Зенитом», который проиграл «Крыльям», можно бороться за чемпионство? Верите, что весной это будет делать «Спартак»?

— Всегда можно бороться за чемпионство. И с «Зенитом» в том числе. Практика показывает, что у нас достаточно хороший чемпионат — все могут друг у друга очки отобрать. Вот «Крылья» их обыграли, посмотрим, что сделает в Питере «Акрон» (интервью состоялось за два часа до победы «Акрона» над «Зенитом» (2:1). — Прим. «СЭ»). У них тоже собраны ребята, которым есть что доказывать.

— Вы про Артема Дзюбу?

— Про него, например. Он любит такие игры. Хотя у нас получилось его остановить.

— С учетом того, как «Спартак» набрал ход во второй половине осени, у вас есть повод расстраиваться, что наступила пауза почти в три месяца?

— Получается, так, сейчас она для нас не вовремя наступила. Но в любом случае надо передохнуть, восстановиться и подойти в оптимальной форме к сборам. Если там хорошо поработаем, то перенесем нынешний ход на весеннюю часть.

Алексей Фомин