Кузьмичев: «Договорились с «Локомотивом», что во время паузы обсудим новый контракт для Батракова»
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, что в ближайшее время начнутся переговоры по новому контракту. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.
«Мы договорились с «Локомотивом», что во время паузы обсудим новый контракт для Батракова. Затягивать с этим вопросом не хочется, думаю, в ближайшее время мы встретимся и поговорим», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.
В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.
Источник: «РБ Спорт»
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|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
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Ассистенты
ЖК
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
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|11
|1
|3
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