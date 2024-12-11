Кузьмичев: «Договорились с «Локомотивом», что во время паузы обсудим новый контракт для Батракова»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, что в ближайшее время начнутся переговоры по новому контракту. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

«Мы договорились с «Локомотивом», что во время паузы обсудим новый контракт для Батракова. Затягивать с этим вопросом не хочется, думаю, в ближайшее время мы встретимся и поговорим», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.