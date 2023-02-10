Роман Зобнин: «Новичков «Спартака» еще ждет «прописка»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о новичках команды.

— Как вам новички команды? Как их приняли?

— Хорошие ребята, приняли их нормально.

— Прописка уже была?

— Еще нет. Но обязательно будет! Не сейчас, — приводит слова Зобнина KP.RU.

На Зимнем Кубке РПЛ «Спартак» одержал три победы — над «Ростовом» (0:0, пенальти — 2:1), над «Краснодаром» (4:0) и над «Сочи» (2:0). Таким образом команда Гильермо Абаскаля досрочно стала победителем предсезонного турнира.