Защитник «Сочи» Литвинов — журналистам после поражения от «Спартака»: «С судьей общайтесь»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов ответил на вопросы журналистов после поражения от «Спартака» (1:2) в 7-м туре РПЛ.

Литвинов сфолил в штрафной «Сочи» на форварде красно-белых Антоне Заболотном в добавленное время. Хавбек «Спартака» Эсекьель Барко реализовал пенальти.

— С судьей общайтесь.

— Что ему сказать?

— Самое хорошее скажите.

«Спартак» набрал 11 очков и занимает 6-е место в таблице РПЛ. 13 сентября красно-белые сыграют в гостях с московским «Динамо» в 8-м туре.

«Сочи» с 1 очком на последнем месте. 14 сентября клуб сыграет с «Крыльями Советов» в 8-м туре.