Защитник "Рубина" раскрыл секрет Шаронова

Защитник "Рубина" Олег Данченко после матча 2-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:0) отметил, что его команда победила заслуженно.

– Это был тяжелый матч для нас. Мы играли очень компактно, провели хороший матч и заслуженно победили, – сказал Данченко.

– Ваши подключения, передачи, обводки – это установка или такой стиль игры?

– Это нужно делать в каждом матче.

– Многие не ожидали такого старта от "Рубина". А в команде как к этому отнеслись?

– Отлично. У нас было два хороших матча. Четыре набранных очка явились следствием тренировок и работы всего коллектива.

– Можно ли сказать, что вы в "Рубине" разгрузились психологически, после вылета в ФНЛ "Енисея"?

– В "Енисее" я был три месяца, у меня стояла задача набрать тонус и игровую практику. , чтобы подготовиться к более серьезной команде. Я особо не заморачивался по поводу "Енисея" и играл в свое удовольствие. Сейчас я получаю намного больше.

– Что ждать от этого "Рубина"?

– Наша главная задача – постепенно идти от матча к матчу и набирать свои очки.

– Романа Шаронова уже называют тренерским открытием чемпионата. В чем его секрет?

– В успешной работе на тренировках и на поле.

– Башкиров в раздевалке извинялся перед командой за удаление?

– Да, он извинялся. Но это у всех бывает. Я считаю, что он не специально сыграл в том моменте.

– В концовке больше думали о том, чтобы сохранить ничью или вырвать победу?

– Мы всегда настраиваемся на победу. Вы видели, что мы сыграли очень достойно. Так получилось, что забили в концовке. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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